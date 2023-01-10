تفاصيل المكالمة الأخيرة لـ«عريس سوهاج»: «حاسس إني بتخنق»

سهر جميع أفراد أسرة عريس سوهاج المحامي الشاب «حنا شنودة»، للاحتفال بزفافه الذي امتد للساعات الأولى من الصباح، ثم ذهبوا إلى منازلهم، بينما أخذ العريس عروسه إلى بيتهما، حتى قطع راحتهم اتصالًا من العريس لشقيقة الأكبر بكلمات سريعة غير مرتبة من صوت منهك تماما.

ووفقًا للمحضر الرسمى فقد أخبر عريس سوهاج شقيقة «حاسس إني بتخنق، ومش قادر أفتح باب الشقة»، وانقطع صوته.

كسر باب شقة العروسين

أسرع أشقاء عريس سوهاج الأربعة إلى شقة شقيقهم، وكسروا الباب ليجدوا شقيقهم وعروسه في حالة إغماء، وتنتشر رائحة الغاز بكامل الشقة.

نقل عريس سوهاج وزوجته للمستشفى

وجرى نقل أهل عريس سوهاج شقيقهم وزوجته لمستشفى المراغة المركزى لإسعافهما، ولكنه لفظ أنفاسة الأخيرة، وأفاد التقرير الطبي أن الوفاة للاختناق نتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، ودلت التحريات أنه نتيجة تسريب غاز البوتجاز، فيما نقلت العروس للعناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها.

تفاصيل واقعة عريس سوهاج

وتلقت مديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بمصرع محام شاب يدعى «حنا شنودة»، من جزيرة شندويل نتيجة الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون، وإصابة زوجته، ونقلها للعناية المركزة وتحرر محضر بالواقعة.