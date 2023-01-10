بشائر «وصل الخير»: توزيع مليون كرتونة مواد غذائية

واصلت «حياة كريمة» بسط ذراعيها من أجل حماية الفئات الأولى بالرعاية، وأطلقت قوافل «وصل الخير» تحت مظلتها، لتحقيق أهدافها بتطوير حياة المصريين فى القرى الأكثر احتياجاً، حيث تعمل المبادرة الرئاسية على تغيير نوعية حياة أكثر من 58 مليون مواطن بقرى الريف إلى الأفضل، وتغطى مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزاً فى 20 محافظة، محقّقة الكثير من الإنجازات على أرض الواقع.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت إطلاق مبادرة «وصل الخير» من أجل تقديم المساعدات الغذائية بالمحافظات كافة، بهدف التسهيل والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجاً، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، ضمن حملة «المليون كرتونة»، التى استهدفت توزيعها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من أجل توحيد جهودهم، أثناء توزيع كراتين «قوافل الخير»، لضمان عدم تكرار التوزيع بالقرى ذاتها، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بشكل عادل؛ إيماناً من المؤسسة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية، لتوفير جميع سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.

وأعلنت المؤسسة وصول قوافل «وصل الخير» إلى عدد من المحافظات، كمحطة أولى فى 23 مارس الماضى، ووصلت القوافل إلى «مركزى إسنا والقرنة بمحافظة الأقصر، ومركزى أبو المطامير وكوم حمادة بمحافظة البحيرة، ومركز ديرمواس بمحافظة المنيا، ومحافظة السويس، ومحافظة دمياط، ومحافظة قنا، ومركز أسوان، ومركز إدفو، ومركز كوم أمبو، ومركز نصر النوبة، ومركز دراو بمحافظة أسوان»، إيماناً منها بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير جميع سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.

الإسكندرية «2000 كرتونة» والسويس «13 شاحنة»

واستقبلت محافظات الجمهورية الشاحنات المُحمّلة بكراتين المواد الغذائية، ووصلت إلى محافظة الوادى الجديد شاحنتان محملتان بالمواد الغذائية، كما وصل إلى محافظة بنى سويف 13 شاحنة تحمل 6000 كرتونة مواد غذائية، واستقبلت الإسكندرية 2000 كرتونة مواد غذائية، ووصلت إلى محافظة السويس 13 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، وتستمر قوافل وصل الخير فى الوصول إلى محافظات دمياط وسوهاج وأسيوط والبحيرة والفيوم، كما استقبلت محافظة المنيا 6000 كرتونة مواد غذائية، ووصلت إلى محافظة الأقصر 3 شاحنات تحمل 6000 كرتونة مواد غذائية، واستمرت جهود المتطوعين بالمؤسسة لاستكمال حملة المليون كرتونة ضمن قوافل «وصل الخير» فى مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية تباعاً، وصولاً لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان المبارك.

وأكدت «حياة كريمة» أن قوافل وصل الخير استهدفت توزيع مليون كرتونة مواد غذائية قبل بداية شهر رمضان، مشيرة إلى أن فرق الرصد الميدانى هى المسئولة عن تحديد الفئات المستحقة للاستفادة من قوافل وصل الخير، إذ تتمركز قاعدة من المتطوعين ميدانياً على أرض الواقع، وتعمل بكامل طاقتها، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، من أجل الوقوف على الفئات المستحقة وتحديدها وتوجه الفرق إليها مباشرة، سواء فى الصعيد أو باقى المحافظات.