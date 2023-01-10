قناة «الحياة» تستعرض جهود حياة كريمة لتوصيل خطوط الاتصالات بأبوالمطامير

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا عن جهود مبادرة حياة كريمة في تقديم خدمة اتصالات عالية الجودة والعمل متواصل لتوصيل الخطوط بمركز وقرى أبو المطامير.

وأوضح التقرير أنّ الأعمال تتضمن رفع كفاءة المسار الرئيسي لخطوط الاتصالات والإنترنت بطول 22 كيلومترا.

وأشار التقرير إلى أن أعمال خطوط الاتصالات والإنترنت تشمل تغيير الكابلات بكوابل الألياف الضوئية التي لا تتأثر بالعوامل الجوية.

ولفت التقرير إلى أن الأعمال تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة بهدف تقديم خدمة اتصالات عالية الجودة للمواطنين.

وأفاد التقرير بأنّ نسبة تنفيذ أعمال خطوط الاتصالات والإنترنت بمركز وقرى أبوالمطامير بنسبة 20%، وذكر أنّ أعمال خطوط الاتصالات والإنترنت تخدم مركز أبوالمطامير و721 قرية وعزبة تابعة.

ونوة التقرير بأنّ العمل بخطوط توصيل الإنترنت والاتصالات وفرت 30 فرصة عمل يوميا.