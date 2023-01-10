 اقرأ في عدد «الوطن» غدا: حياة كريمة فرحة في كل بيت

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

صراع الدوري.. لا وقت للنزيف

الأهلي و«كهربا» ينتظران الأمل الأخير من «فيفا».. والفريق استعد للمصري

4 مواجهات من العيار الثقيل اليوم.. و«الصفقة الحمراء» تشعل موقعة الزمالك والاتحاد

مونديال «اليد»: كرواتيا طريق منتخب الفراعنة لتحقيق أحلام جديدة

«تعويضات النوبة» الرئيس يفي بوعوده

3600 أسرة استفادت منها.. والأهالي: حياتنا أصبحت أفضل بسبب المبادرات الرئاسية

تنفيذ 265 مشروعا بمركز نصر النوبة ومحاور وطرق جديدة لخدمة المشروعات التنموية

«اللجنة» استهدفت محاور التعويض من جنس الضرر وإتاحة بدائل متعددة أمام المستحقين والتيسير عليهم

استعدادات مكثفة لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة

«حياة كريمة» فرحة في كل بيت

المشروع القومي يستهدف تغيير حياة 58 مليون مواطن في 20 محافظة

«إيد تساعد»: قوافل «بشائر الخير» توزع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين مجانا.. واهتمام مكثف بقرى الصعيد الأكثر احتياجا

«بناء الإنسان»: مبادرة «راجعين نتعلم» تسدد مصروفات غير القادرين و«أنت الحياة» تنظم دورات تدريبية لتصحيح المفاهيم المغلوطة

«معاً نعمل»: مبادرة «ابدأ» توفر مشروعات لتوطين الصناعة والتمكين الاقتصادى للأهالى.. و«رد الجميل» تساعد أصحاب المعاشات وكبار السن

«طعم البيوت»: «يدوم الفرح» تنجح في تجهيز 800 عروسة من الأيتام بـ8 محافظات.. و«حماية» تنجح في مساعدة متضرري «كورونا»

الحكومة: قفزة غير مسبوقة في عدد المستثمرين الأفراد بالبورصة

175 ألف مستثمر في 2022 بنسبة زيادة أكثر من 200%

توجيه رئاسي بتحديد سعر مجزٍ للمزارعين من توريد «القمح»

«السيسي»: إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية لإنتاج محصول عالي الجودة.. ومساندة لمستفيدي برنامج «رؤوس الماشية»

الصفحة الثانية

«تعويضات النوبة».. الرئيس يفي بوعوده

3600 أسرة استفادت منها.. والأهالي: حياتنا أصبحت أفضل بسبب المبادرات الرئاسية

محاور وطرق جديدة لخدمة المشروعات التنموية.. و«اللجنة» استهدفت محاور التعويض من جنس الضرر وإتاحة بدائل متعددة والتيسير على المستحقين

صرف تعويضات السد العالي و265 مشروعا لـ«تنمية النوبة»

أسس التعويض

مستندات التعويض

المستفيدون من التعويض

مشروعات تنموية

وزير القوى العاملة: ندرس إعداد قانون لعمال الخدمة المنزلية

«شحاتة» أمام «الشيوخ»: مشروع قانون العمل خطوة لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي

وُلدت كفيفة.. وتجيد التحدث بأكثر من لغة

تحدِّى «آية»: شاركت في «العباقرة» وتدرس بالكلية الملكية البريطانية

الصفحة الثالثة

انتهاء المرحلة الأولى من «الحلم الكبير» واستعدادات مكثفة لانطلاق المرحلة الثانية

حياة كريمة حلم الجمهورية الجديدة

مبادرات الخير والفرحة

«التعليم حياة»

«رد الجميل»

«بالوعى مصر بتتغيّر للأفضل»

«التصالح حياة»

الصفحة الرابعة

بشائر «وصل الخير»: توزيع مليون كرتونة مواد غذائية

بني سويف استقبلت 13 شاحنة تحمل 6000 كرتونة مواد غذائية والإسكندرية «2000 كرتونة» والسويس «13 شاحنة»

«وصل الخير 2»: تسليم 60 ألف صندوق مواد غذائية و14 قافلة طبية بالمحافظات

«وصل الخير 3»: 40 ألف صندوق غذاء لـ«الأولى بالرعاية».. والبداية من مدن القناة

«وصل الخير 4»: المهمة مستمرة بـ«قرى المحافظات» حتى نهاية العام الحالي

وصول القوافل إلى 4 مراكز و4 قرى بمحافظة قنا.. وتوزيع 22500 كرتونة في 11 مركزا بـ«سوهاج».. و30 ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا في «المنيا»

الشرقية تتصدر المحافظات الأكثر استفادة من المبادرة بنصيب 70 ألف صندوق مواد غذائية

الصفحة الخامسة

«أنت الحياة»: مسرحيات ومسابقات لتصحيح المفاهيم المغلوطة

قدمت أنشطتها للعديد من الفئات مثل الأطفال والمرأة الريفية والشباب والخريجين وذوي الهمم.. وانطلاق «أنت الحياة بالأخضر» للمشاركة في الحد من التغيرات المناخية

«البهنساوي»: المبادرة انطلقت في أغسطس الماضي.. واستفاد منها 6 آلاف مواطن

«بالوعي مصر بتتغير»: دورات تدريبية للأسر وورش لتنمية مواهب الأطفال

استفاد منها آلاف المواطنين في 10 محافظات وأتاحت الخدمات الصحية والتعليمية

«راجعين نتعلم»: سداد المصروفات وتوفير المستلزمات المدرسية لغير القادرين

ساعدت 40 ألف طالب في 25 محافظة على 3 مراحل لرفع العبء عن الأسر

«المبادرة» قدمت الدعم للتلاميذ من ذوي الاحتياجات والأيتام في القرى الأكثر احتياجا

تسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة

الصفحة السادسة

معــاً نعمــل

«ابدأ»: التمكين الاقتصادي وتطوير الصناعة يبدأ من هنا

رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة: نسهم بـ80% من استثماراتنا لنستطيع توظيف جميع جهودنا لخدمة قرى المبادرة

المبادرة تستهدف توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتشييد المصانع الجديدة

تعاون مكثف مع 44 شراكة دولية وإقليمية لتدريب العمالة المصرية

«التصالح حياة»: سداد رسوم «مخالفات البناء» عن محدودي الدخل في 20 محافظة

المبادرة تحملت 150 مليون جنيه عن غير القادرين في قرى «حياة كريمة».. و2136 أسرة استفادت منها خلال شهرين من إطلاقها

«رد الجميل»: طرق أبواب الأسر الأكثر احتياجا.. ودعم أصحاب المعاشات وكبار السن

شباب البرنامج الرئاسي شكّلوا «فريق رصد ميداني تطوعي» لتنظيم عملية صرف المعاشات.. وتوزيع 16 ألف كيلو من الأرز والمكرونة خلال مراحل المبادرة الثلاث

تسليم 53 ألف صندوق حماية اجتماعية لسكان القرى والمراكز في 8 محافظات.. وتوعية المواطنين بمخاطر «كورونا» وتوزيع وسائل الوقاية

الصفحة السابعة

طعــم البيــوت

«حماية»: علاج متضرري «كورونا» في المحافظات الحدودية

أسهمت في الحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس بمساعدة العمالة غير المنتظمة وغير القادرين.. والمرحلة الثانية انطلقت بتوزيع حقائب الوقاية وبطاطين الشتاء

رئيس مجلس الأمناء: استهدفت قرى النوبة والتجمعات الصحراوية وسكان الوديان بحلايب وشلاتين والوادي الجديد ووسط سيناء

«يدوم الفرح»: تجهيز 800 عروس من «اليتيمات» في 7 محافظات خلال 10 أشهر

«قطار الخير»: دعم 60 قرية وتنظيم

10 قوافل طبية مختلفة في «سوهاج»

«المبادرة» أطلقت دورات تدريبية لتأهيلهن بالتعريف بطبيعة الأسرة

وزعت 150 طن مواد غذائية و20 طن دواجن.. وألف حقيبة وقاية من «كورونا»

أجرت 200 عملية جراحية للعيون للحالات غير القادرة و1500 نظارة طبية للمرضى

اختيار العرائس يتم بناءً على عناصر ميدانية والأجهزة تشمل «ثلاجة وتليفزيون وغسالة وبوتاجاز وشنطة ميكب»

الصفحة الثامنة

اعتذارات بالجملة

أحلام معلقة

24 ساعة فاصلة بين «كهربا» والأهلي والمونديال.. ثنائي التدعيم تحت الدراسة.. وتجهيزات خاصة لمواجهة المصري

لا وقت للنزيف مجددا

أزمة «عطية» تخيم على مباراة الزمالك والاتحاد.. «الوصيف» يشعل مواجهة فيوتشر وبيراميدز.. وصراع رباعي للخروج من منطقة الخطر

كيف كسب «زيدان» معركة رئيس اتحاد فرنسا.. ومَن «الكتيبة» التي تطوّعت للدفاع عنه؟

معارك «اليد» تعود

ضربة بداية كبرى لبطولة العالم بين فرنسا وبولندا وكرواتيا طريق الفراعنة لتحقيق أحلام جديدة