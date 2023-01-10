«وصل الخير 2»: تسليم 60 ألف صندوق مواد غذائية و14 قافلة طبية بالمحافظات

جهود كبيرة تبذلها فرق العمل فى المبادرات المنبثقة عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومن بينها «وصل الخير 2»، التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة، ضمن خطة التحالف الوطنى وأعضائه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية.

وتقدم «وصل الخير 2» خدماتها لأهالى الفئات الأكثر احتياجاً فى القرى النائية والمحافظات، وتوصل صناديق المواد الغذائية إلى أماكنهم، حيث وزعت فى يوليو الماضى، ما يصل إلى 60 ألف صندوق مواد غذائية فى عدد من محافظات الجمهورية، بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وحلول عيد الأضحى المبارك.

ولم يتوقف دور مبادرة «وصل الخير 2» عند هذا الحد، بل أسهمت فى تقديم الخدمات الطبية بالمجان، وكان منها 14 قافلة طبية موسعة بالمستشفيات الجامعية أطلقتها جمعية الأورمان خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بمحافظات «القاهرة الكبرى، الفيوم، بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية والبحيرة».

وتم توقيع الكشف الطبى على 4360 مريضاً بالمجان فى مختلف التخصصات، مع إجراء جميع الفحوصات والتحاليل والأشعة الطبية اللازمة وصرف العلاج، وتوفير وسائل نقل للحالات على نفقة الجمعية تسهيلاً عليهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصاً على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفى إطار خطة الحماية الاجتماعية «وصل الخير 2» التى يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ومن جهتها، استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الكبار والأطفال بالمجان حوالى 7 آلاف مريض ما بين حالات جديدة وحالات مترددة على المستشفى بصفة مستمرة لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم من «تحاليل، عمليات جراحية، علاج كيماوى، علاج إشعاعى»، إذ يتخصص المستشفى فى علاج جميع أنواع الأورام بالمجان ويغطى نحو 6 محافظات من وسط وجنوب الصعيد بتعداد حوالى 20 مليون نسمة.

وأعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى يونيو الماضى، توقيع مؤسسة صُناع الخير الكشف على عيون 2000 مواطن من أهالى قرى قرانشو والقرى المحيطة بمركز بسيون بالغربية، وكذلك قرى أشمنت والمحيطة بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف.

وكان لمحافظة الشرقية نصيب فى توزيع 1500 صندوق مواد غذائية ضمن «وصل الخير 2»، وذلك فى مركز الحسينية «قرية السماكين، الناصرية، قهبونة، الظواهرية».

وأعلن التحالف الوطنى بالتعاون مع مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، تجهيز 80 عروساً بجميع الأجهزة الكهربائية فى 5 محافظات هى: «الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، دمياط والمنوفية»، وذلك ضمن محور الحماية الاجتماعية، وفى إطار المرحلة الثانية من مبادرة «وصل الخير 2».