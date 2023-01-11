بعد وفاته.. 7 معلومات عن قسطنطين الثاني آخر ملوك اليونان

أعلنت السلطات في أثينا، وفاة آخر ملوك اليونان قسطنطين الثاني، الذي حكم البلاد قبل إلغاء النظام الملكي عام 1974.

ووفقا لما أعلنت محطة «إرت» التلفزيونية اليونانية العامة، أمس، فإن الملك قسطنطين الثاني توفي بسبب سكتة دماغية، عن عمر ناهز 82 عاما، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وجرى نقل الملك قسطنطين الثاني إلى المستشفى في العاصمة أثينا، الأسبوع الماضي، بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي، وفقا لوسائل إعلام يونانية، وفيما يلي معلومات عن آخر ملوك اليونان قسطنطين الثاني.

معلومات عن آخر ملوك اليونان قسطنطين الثاني

- ولد في 2 يونيو 1940 بأثينا.

- توفي عن عمر ناهز 82 عاما.

- آخر ملوك اليونان، وحكم البلاد في الفترة من 1964 إلى 1974.

- من سلالة غلوكسبرغ.

- ابن الملك بول الأول وفريدريكا من هانوفر، وآخر ملك أرثوذكسي حكما، باعتبار سليل الملك الدنماركي كريستيان التاسع.

- يحمل لقب أمير الدنمارك.

- نسيب للملك تشارلز الثالث لجهة أبيه، وعرّاب الأمير وليام «مسؤول عن التنمية الشخصية والاهتمام بالأمير وليام».

- كان يعيش مع عائلته في مدينة لندن، حتى عام 2013، وفي شهر مايو من العام ذاته انتقلت العائلة المالكة بشكل دائم إلى اليونان.

إلغاء النظام الملكى فى اليونان

يشار إلى أنه في عام 1973، أجرى استفتاء في اليونان، ألغي بموجبه النظام الملكي وأعلنت الجمهورية.

كما أجرى استفتاء آخر في ديسمبر 1974، أكد إرادة الشعب في عدم إعادة النظام الملكي، ولم يعترف قسطنطين بهذه الاستفتاءات، ولم يتنازل رسميا عن العرش، ومن ذلك الوقت فصاعدا، لم تعد ملكية غلوكسبورغ موجودة وأنشئت الجمهورية اليونانية.