زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اليونان دون خسائر أو إصابات

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، ساحل ميثوني جنوب غرب بيولوبونيز باليونان، وذكر معهد أثينا للجيوديناميك، وفق ما نقلته صحيفة «كاثمريني»، اليونانية اليوم، أن الزلزال الذي وقع تحت سطح البحر تم تحديد مركزه على بعد 46 كيلومترا جنوب «ميثوني»، وعلى عمق 18 كيلومترا.

لم يتم الإعلان عن اضرار حتى الآن

وسجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في وقت سابق الزلزال عند 4.4، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، وتعد اليونان واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل وتسبب معظمها أضرارا طفيفة ونادرا ما تسجل وفيات.

زلزال بجزيرة إيفيا الاسبوع الماضي

يذكر أن زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة إيفيا اليونانية وشعر به المواطنون على نطاق واسع في منطقة أتيكا الأربعاء الماضي، وقال معهد الأورومتوسطي اليوناني، أن مركز الزلزال كان على بعد 15 كيلومترا شمال شرق بلدة خالكيدا على عمق أربعة كيلومترات، كما سجل معهد أثينا للديناميكا الجيوديناميكية قراءة 4.9 وعمق 13.2 كيلومتر.