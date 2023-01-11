ينمو على الأمطار والكيلو بـ700 جنبه.. ما فوائد فطر «القمحي» الصحراوي؟

مع زخات المطر في المحافظات الصحراوية ومنها مطروح، تظهر كنوز لا يعرفها إلا أبناء البادية من القبائل والعائلات، التي تسكن القرى والنجوع بجوار الوديان والحطايا، وتزامنا مع سقوط الأمطار في مطروح، تنبت خيرات كثيرة، ينتظرها السكان من العام للعام، ومنها فطر «القمحي»، أو ما يطلق عليه في المدن والمحافظات الأخرى «المشروم» أو «عيش الغراب».

كيف ينبت القمحي أوعيش الغراب؟

وينبت «القمحي» في صحراء مطروح في أماكن بعيده عن سير السيارات والبشر، خارج الكتلة السكانية، حسب الحاج عيد أبو الحماس القناشي من عواقل قبيلة القناشات بمطروحـ قائلا لـ«الوطن»، «القمحي فطر رباني يخرج دون زراعة أو تدخل من أحد، يزداد في موسمي الخريف والشتاء مع الأمطار الرعدية الغزيرة والبرق، ويظهر في الصحراء مع نهاية شهر يناير وحتي شهر مارس من كل عام».

أماكن وجود فطر «القمحي»

ويخرج «القمحي» أو عيش الغراب من تحت التربة في أماكن في عمق الصحراء الغربية جنوب مطروح، في مصب مياه الأمطار طبقا لـ«القناشي»، والمناطق التي يتجمع بها كميات كبيرة من المياه، إذ يترعرع على الأمطار، وتظهر علامات من الورد والأزهار بجواره وهي دلائل علي وجوده، فنقوم بالحفر بجانبها لنجد الفطر، ونخرج منه كميات كبيرة جنوب مطروح وجنوب رأس أبو لهو وجنوب النجيلة وسيدي براني والسلوم.

أسعار الفطر يصل إلى 700 جنيه الكيلو

ويتراوح سعر فطر القمحي من 450 وحتى 700 جنيه الكيلو، ويتناوله أهالي مطروح من أبناء القبائل، ويقومون بشويه علي الحطب ومذاقه طيب، ويتم تداوله في الصحراء والمراكز والمناطق المطيرة طبقا للحاج خميس المعبدي من عواقل مدينة السلوم.

فوائد عيش الغراب

ومن فوائد عيش الغراب، أنه من الأشياء المغذية لجسم الإنسان، حسب المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، قائلا لـ«الوطن»، إنه مقوي عام للمناعة، لأنه فطر يخرج في الصحراء على مياه الأمطار وبه عناصر غذائية ممتازة ومفيدة جدا للجسم.