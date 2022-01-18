«الصحة» تحدد 11 نوعا غذائيا لتعزيز المناعة ضد الأمراض بينها عيش الغراب

أوضحت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي، بعض الأنواع من الأغذية المهمة والتي يوجد بها الحديد والزنك والسيلينيوم، وتساعد على تعزيز الخلايا المناعية في جسم الفرد، حيث تنقسم إلى 11 نوعا من الأغذية.

وتستعرض «الوطن» أنواع الأغذية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، والتي تعزز الجهاز المناعي للفرد ضد الأمراض والمختلفة.

الأغذية الغنية بـ «الحديد»

1 - اللحوم.

2 - الكبد.

3 - الأسماك.

4 - البقوليات.

5 - الدواجن.

الأغذية الغنية بـ «الزنك»

1 - القشريات البحرية.

2 - المكسرات.

3 - الألبان.

4 - اللحوم.

5 - البيض.

الأغذية الغنية بـ «السيلينيوم»

1 - الحبوب الكاملة.

2 - فطر عش الغراب.

3 - اللحوم.

وزارة الصحة تناشد المواطنين بالمحافظة على حياتهم

كانت وزارة الصحة والسكان، ناشدت مختلف المواطنين عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأن يكون هدفهم خلال العام الجديد 2022 هو حياة صحية خالية من مختلف الأمراض من خلال اتباع بعض التعليمات والنصائح التي أعلنت عنها وزارة الصحة وحددتها في النقاط الآتية:

1 - تناول الأغذية الصحية والمفيدة للجسم.

2 - يجب الحصول على لقاح فيروس كورونا من أجل تقوية مناعة الفرد ضد العدوى.

3 - ينبغي ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

4 - وأخيراً أن يتوقف الفرد عن ممارسة العادات التي تضر صحته سواء التدخين أو الإدمان.

وتواصل وزارة الصحة، إطلاق القوافل الطبية المجانية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي هذه المرة بـ5 محافظات وهي القاهرة والبحيرة والإسماعيلية والدقهلية والمنيا، وذلك بداية من أمس الأثنين وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، وهي مختصة بالكشف على المواطنين والعلاج مجاناً في العديد من التخصصات الطبية.