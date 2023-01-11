«قصر العيني» يستقبل 1.5 مليون مريض.. و«الخشت»: إنشاء أكبر مجمع لعلاج الأطفال

تلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حول جهود مستشفيات جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية والتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تقدم خدماتها العلاجية في جميع التخصصات من خلال 16 مستشفى ومعهدا ومركزا داخل قصر العيني وذلك بسعة 3 آلاف و 692 سرير، لافتا إلى أن الجامعة أنفقت نحو مليار و300 مليون جنيه على تطوير مستشفيات قصر العيني لخدمة المرضى بالمجان من الموارد الذاتية.

1.5 مليون مريض

وأكد التقرير أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت نحو 1.5 مليون مريض على العيادات الخارجية والاستقبال فقط، موضحا أن 50% من المرضى تم استقبالهم بالمستشفى عن طريق الطوارئ، و27% عن طريق العيادات، و17% تحويلات من مستشفيات أخرى سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، و6% إعادة دخول مرة أخرى لاستكمال العلاج.

واشار التقرير إلى أن هناك 176 ألف و438 مريضا تم حجزهم داخل مستشفيات جامعة القاهرة، إلى جانب 26 ألف و434 مريضا بوحدات الحالات الحرجة، و2462 بوحدات الأطفال، و26 ألف 199 بمركز الخدمات بمستشفى المنيل الجامعي، موضحًا أن المستشفيات والمراكز الأعلى من حيث حجز المرضى هي مستشفى الطوارئ بعدد 33 ألف و267 حالة، ومستشفى النساء والتوليد 23 ألف و703 حالات، ومركز الكلى 18 ألف و616 مريضا، والمنيل الجامعي قبلي 18 ألف و359 مريضا، والمنيل الجامعي بحري 17 ألف و850 مريضا، ومستشفى الأطفال أبوالريش الياباني 16 ألف و32 حالة، ومركز الملك فهد وجراحات الكلى 11 ألف و484 مريضا، ومستشفى الأطفال أبوالريش المنيرة 10 الاف و591 مريضا.

725 ألف أشعة مختلفة

وأضاف التقرير أن مستشفيات قصر العيني أجرت للمرضى المترددين عليها 5 ملايين و281 ألف و699 تحليلا من خلال معامل المستشفيات المختلفة، إلى جانب إجراء 725 ألف أشعة مختلفة للمرضى من بينها 398 ألف و22 أشعة عادية، و208 ألف و66 أشعة مقطعية، و92 ألف و754 أشعة موجات صوتية، و14 ألف و300 رنين مغناطيسي، و9 آلاف و296 الدوبلر، و2308 أشعة تداخلية.

مليار و300 مليون جنيه لتطوير المستشفيات

وأوضح التقرير أنه تم إجراء نحو 80 ألف عملية جراحية من بينها 4 آلاف و292 قسطرة قلب، و23 ألف و414 بمستشفى المنيل الجامعي، و20 ألف و874 بمستشفى الطوارئ والاستقبال، و10 آلاف 652 بمستشفى النساء والتوليد و8 آلاف و454 عملية في مستشفى أبو الريش الياباني، و3 آلاف و690 عملية بمستشفى أبو الريش المنيرة.

من جانبه أكد الدكتور محمد الخشت، حدوث طفرة على مستوى تطوير المستشفيات ساهمت في تقديم خدمات علاجية بالمجان بمستوى ومواصفات طبية متميزة، حيث تم تطوير طوارئ قصر العيني لتصبح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط من التمويل الذاتي ورفع كفاءة مستشفى الباطنة، وإنشاء مستشفى أبو الريش للعيادات الخارجية بالتعاون مع الجايكا الياباني، وتطوير مستشفى أبو الريش الياباني ومستشفى أبو الريش المنيرة، إلى جانب استكمال مستشفى ثابت ثابت.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن التطوير شمل ميكنة حركة المرضى، ورفع كفاءة وتطوير البنية التحتية لمستشفى النساء والتوليد، وإنشاء وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، كأول عيادة من هذا النوع في الجامعات المصرية، وافتتاح مجمع عيادات العناية بالمرأة والعيادات التخصصية الجديدة، إلى جانب تطوير مستشفى المنيل الجامعي التخصصي، لتجديد وصيانة قسم 24 وإحلال وتجديد وحدة مناظير الأمعاء، ووحدة قسطرة القلب وتطويرها، فضلا عن العمل علي إنشاء أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال على مساحة 70.000 متر مسطح، وتصل الطاقة الاستيعابية له نحو 300 سرير، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه مصري.