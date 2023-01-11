تكريك 37% من تطوير بحيرة البردويل لزيادة الأسماك إلى 11 ألف طن

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، إنهاء تكريك 37% من أعمال التطوير في بحيرة البردويل تنفيذَا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة الدور الحيوي للبحيرات المصرية.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، أن الهيئة تعكف على تنفيذ أعمال التكريك ببحيرة البردويل من خلال شركة القناة للموانئ إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن جهود تطوير البحيرة بمحافظة شمال سيناء، لزيادة المساحة المستغلة للصيد في البحيرة وزيادة إنتاجيتها.

تطوير 95 الف فدان في بحيرة البردويل

وقال البيان إن بدأت بالعمل على تطوير وتكريك بوغاز رقم (1) بهدف تقليل ملوحة الجانب الغربي من البحيرة، بما يسمح بالتنوع البيولوجي للأحياء المائية ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة سيناء البردويل لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن واستعادة النظام البيئي بالمنطقة.

واضاف بيان هيئة قناة السويس ان مساحة بحيرة البردويل تبلغ 165 ألف فدان، بطول محاذاة الساحل 92 كيلو متر، بأقصى عرض 22 كيلو متر بمتوسط أعماق 1.5متر، ويستهدف مشروع تطوير البحيرة تكريك قناة رئيسية بعمق 4 أمتار وعرض 100 متر، بإجمالي طول 72 كيلو متر.

و تمتد منطقة تطوير بحيرة البردويل من منطقة الزرانيق حتى منطقة 6 أكتوبر غرب بئر العبد، علاوة على تكريك بعض القنوات الشعاعية داخل البحيرة بأعماق تصل إلى 3 أمتار وعرض 50 مترًا، تهدف إلى زيادة المساحة المستغلة في عمليات الصيد لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك وتحسين جودتها.

وأشارت التقارير الي انه سيتم الانتهاء من إجمالي ناتج تكريك قدره 36 مليون متر مكعب بنهاية العام الجاري.