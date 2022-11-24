السيسي يوجّه بتطوير بحيرة البردويل لزيادة إنتاجها السمكي لـ50 ألف طن

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة «سيناء البردويل»، التي تساهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء، بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية.

وتهدف خطة التنفيذ، إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن سنويا على المدى القصير، وصولا إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط.