فتح بحيرة البردويل ينعش سوق السمك في شمال سيناء

انتعش سوق السمك بمدينة العريش، بعد ساعات من افتتاح بحيرة البردويل، وانخفض على أثر ذلك سعر السمك إلى أكثر من 10 جنيهات للكيلو الواحد.

قال عماد حجاب أحد البائعين بسوق السمك في العريش، إن فور فتح بحيرة البردويل تكاثرت الأنواع بشكل ملحوظ، أدى هذا الى أنخفاض السعر، سواء لسمك البورى أو الدنيس والذهبان بمعدل 10 جنيهات على الأقل في الكيلو الواحد بعد أن شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية.

وقال أحمد الفلسطيني أحد التجار إن الأهالي يقبلون على البوري في العشر الأواخر من رمضان لإمكانية عمل الفسيخ استعدادا للعيد، وغالبية أنواع الأسماك يكون عليها أقبالا بسبب شم النسيم، وتناول الإفطار من الأسماك على الشواطئ.

أنخفاض الأسعار 10 جنيهات

وكان قد ارتفع سعر كيلو السمك للبورى إلى 120 جنيهًا للفاخر، بعد أن كان بسعر 90 جنيهًا قبل شهرين، فيما ارتفع سعر الدنيس إلى 90 جنيهًا والذهبان إلى 100 جنيه، وذلك بحسب سوق السمك بمدينة العريش، وذلك لقلة المعروض إلى أن عاد إلى الانخفاض مجددا بعد افتتاح بحيرة البردويل أمس السبت.

4000 صياد

قال الدكتور شكري سالمان، مدير عام بحيرة البردويل، في بيان له إن فتح موسم الصيد ببحيرة البردويل إنجاز كبير في موعده لأنه مصدر رزق وحيد للكثير، حيث إن عدد مراكب الصيد بالبحيرة 1228 مركبًا يعمل عليها 4000 صياد وقرابة 1000 من العاملين بالخدمات المعاونة لهم.

وأكد المهندس سامي الهواري، مدير منطقة العريش للثروة السمكية بشمال سيناء، لـ«الوطن» أنه تم تحديد أنواع حرفة الصيد فى المسطح المائى للبحيرة، وهي الدبة، والدبديبة، والكابوريا، والسنار، والدهبانة، ومن يخالف تلك الحرف سوف يعرض لغرامات تصل إلى إيقاف تراخيص الصيد. ومنع دخول البحيرة.

الجدير بالذكر أنه عادت أمس السبت مراكب الصيادين إلى داخل المسطح المائي للبحيرة لصيد أجود الأسماك التي بالفعل وصلت إلى أسواق مدن وقرى المحافظة، والتي عبارة عن البوري الدنيس والطوبار واللوت والوقار والقاروص والقشريات من الكابوريا والجمبري، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا على عملية الشراء من الأهالي.