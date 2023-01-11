الرئيس السيسي يستعرض خطط تطوير وتحديث أسطول طائرات مصر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إذ تناول الاجتماع متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني، وذلك وفق ما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصاً ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني، وكذلك السياحة.

وعرض وزير الطيران المدني في هذا السياق خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلاً عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى، موضحاً أنَّ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية.