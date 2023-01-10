وزير الزراعة لـ أحمد موسى: توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تسعير القمح محفزة للفلاح  

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس السيسي مهتم بمنظومة الأمن الغذائي، وتوفير السلع والمخزون الاستراتيجي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يوجه دائما بدعم الفلاح المصري.

إعادة تسعير القمح

وأشار إلى أن الرئيس وجه بإعادة تسعير القمح بشكل محفز للفلاح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوريدها لوزارة التموين، من خلال المنافذ الرسمية للتوريد بما يقلل من الاستيراد من الخارج.

زيادة الرقابة والحوكمة

وأوضح أن الرئيس السيسي، أكد ضرورة زيادة الرقابة والحوكمة على الأسمدة المدعمة من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن الفلاح يحصل على 50% دعم في أسعار الأسمدة مقارنة بالسوق الحر.