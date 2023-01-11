صحيفة الأنباء الكويتية تبرز توجيه السيسي بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة صباح اليوم، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة الالتزام بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي، والتصدي لأي مخالفة في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكل المحصولات الزراعية.

وكتبت الصحيفة -تحت عنوان «السيسي يوجه بإحكام الرقابة على جودة الصادرات الزراعية» اليوم- أنَّ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال إنَّ ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، إذ تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية.

وأشارت إلى أنَّ الرئيس أُطلع على تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولا إلى الدول المستوردة.

وأوضحت الصحيفة الكويتية أنَّ الرئيس السيسي وجه الحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيًا للمزارعين ويحقق لهم عائدًا اقتصاديًا ملائمًا.