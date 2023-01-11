أستاذ اقتصاد: مصر خططت للأمن الغذائي بفكر التنمية المستدامة

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والتخطيط، إن ما حدث بملف الغذاء العالمي عاصفة مكتملة الأركان، إذ أنها دارت بين 3 رحايا وهي الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وبينهما جائحة كورونا، مشددة على ضرورة أن تضع كل الدول ملف الأمن الغذائي على طاولة التخطيط الاستراتيجي.

مصر خططت للأمن الغذائي بتجليات التنمية المستدامة

وأشادت في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار بجهود الدولة المصرية في مواجهة أزمة الغذاء العالمي، إذ أنها حرصت على أن يكون تخطيطها الاستراتيجي بملف أمنها الغذائي قائم على فكرة وضعتها القيادة السياسية ألا وهي ارتباط الأمن الغذائي بتجليات التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن التخطيط الاستراتيجي ملف متعدد الأركان بالنسبة للأمن الغذائي ومن ناحية السلع الغذائية الأساسية وملف الأمن الغذائي التصنيعي وكل الملحقات الخاصة بالملف.

الأمن الغذائي الملف الرئيسي على طاولة التخطيط الاستراتيجي

وأكدت أستاذ الاقتصاد والتخطيط أن توجيهات القيادة السياسية قائمة على فكرة الابتكار في متابعة ملف الأمن الغذائي، أولًا بأول، كونه أحد أهم القضايا التي تشغل العالم في الوقت الراهن لأنه يمس كل شخص، إذ أن التحديات التي عصفت بالعالم أجمع خلال الفترة الماضية، جعل ملف الأمن الغذائي الملف الرئيسي على طاولة التخطيط الاستراتيجي لأي دولة في ظل ارتباطه بالتنمية المستدامة، وإيجاد مسارات جديدة ومتعددة للتغذية والزراعة والنظم الغذائية.