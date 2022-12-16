وزير الخارجية الأمريكي: 11 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في أفريقيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده قدمت أكثر من 11 مليار دولار لدعم الغذاء والأمن الغذائي في قارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ أكبر من الذي تم تخصيصه العام الماضي.

وأكد «بلينكن»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، أن أغلب مساعي الولايات المتحدة مخصصة لأجل القارة الأفريقية للتعافي من الصراعات وآثار جائحة كورونا.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتسبب في أزمة حقيقية من خلال الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأهداف التي يسعون لتحقيقها حول العالم، وهناك شراكات وبرامج قائمه لدعم قطاع الاقتصادي في أفريقيا ومكافحة تبعات التغير المناخي.

وشدد على ضرورة التعاون مع أجل مواجهة أزمات التغير المناخي، مؤكدًا أنها الدافع الأساسي للتعاون لضمان عدم تأثر الأجيال القادمة.