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وزير الخارجية الأمريكي: 11 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في أفريقيا

كتب:

أحمد حامد دياب
02:40 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده قدمت أكثر من 11 مليار دولار  لدعم الغذاء والأمن الغذائي في قارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ أكبر من الذي تم تخصيصه العام الماضي.

وأكد «بلينكن»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، أن أغلب مساعي الولايات المتحدة مخصصة لأجل القارة الأفريقية للتعافي من الصراعات وآثار جائحة كورونا.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتسبب في أزمة حقيقية من خلال الأزمة الأوكرانية. 

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأهداف التي يسعون لتحقيقها حول العالم، وهناك شراكات وبرامج قائمه لدعم قطاع الاقتصادي في أفريقيا ومكافحة تبعات التغير المناخي.

وشدد على ضرورة التعاون مع أجل مواجهة أزمات التغير المناخي، مؤكدًا أنها الدافع الأساسي للتعاون لضمان عدم تأثر الأجيال القادمة.

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بقلم أحمد حامد دياب