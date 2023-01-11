خبير اقتصادي: صندوق النقد توقع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 4%

قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا جيدا للغاية عن مصر، رغم التحديات العالمية التي تواجه كل اقتصادات العالم، إذ أعطى مصر معدل نمو بنسبة 4% بالرغم أن المعدل العالمي 1.7%، إلى جانب مؤشرات انخفاض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بنظرة مستقبلية مستقرة ولديها فرصة للنمو الاقتصادي بشكل كبير بسبب وجود مشروعات الطاقة والغاز والبترول والطاقة الشمسية وغيرها.

معدلات التضخم ستنخفض في مصر

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنه من المتوقع حصول مصر على 9.5 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية خلال 2023، متابعًا أن معدلات التضخم ستنخفض في مصر نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، إلى جانب بعض الإجراءات البنكية وشرائح الإيداع بـ 25% سنويًا أو 22.5% شهريًا، بالإضافة إلى تقليل الإنفاق الحكومي وخفض المصروفات مع فتح مناخ استثماري ملائم في الدولة، فضلًا عن ترك سعر الجنيه أمام الدولار لكي يحدده السوق طبقًا لسياسة العرض والطلب، علاوة على توجه مصر للإنفاق على مبادرة حياة كريمة التي كان لها أثر إيجابي على المجتمع والريف المصري.

أهمية تصريحات صندوق النقد الدولي

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تصريحات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن الاقتصاد المصري فرصة جيدة للغاية للمناخ الاستثماري في مصر خاصة مع جذب وزيادة الاستثمارات الدولية في قطاعات طويلة الأمد مثل الطاقة والبتروكيماويات والمنسوجات وغيرها.