فريق طبي ينجح في استئصال ورم خبيث من كلية مريض بمعهد جنوب مصر للأورام

تلقت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، تقريرًا من الدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للأورام، عن نجاح فريق طبي في استئصال ورم خبيث يزن 20 كجم بالكلية اليمنى لمريض بمعهد جنوب مصر للأورام.

عملية جراحية كبرى ضمن خدمات معهد الأورام

وأشارت الدكتورة إيمان مسعد، إلى أن نجاح إجراء هذه العمليات الكبرى بالمعهد، يأتي في إطار الخدمات الصحية الهائلة المقدمة داخل المعهد لأكثر من 60 ألف مريض سنويًا من مختلف الأعمار ومن جميع محافظات الصعيد، وذلك بدعم ورعاية مستمرين من إدارة جامعة أسيوط .

الفريق الطبي الذي شارك في العملية الجراحية الدقيقة

وأشاد الدكتور خالد فارس المدير التنفيذي لمستشفى الأورام بالفريق الطبي المتميز الذي قام بإجراء الجراحة الدقيقة والذي ضم الدكتور دعاء وديع أستاذ جراحة الأورام بالمعهد والدكتور مصطفى جمال والدكتور عبد الرحمن كامل، وفريق التخدير الذي ضم الدكتور مهند جمال والدكتور محمد حسين والدكتور سيف محمد، مؤكدًا أن المريض في حالة صحية جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة له عقب الجراحة بالمعهد.