«حياة كريمة» تطور قرية بيت داوود بسوهاج.. خدمات علاجية وتعليمية وورش للتدريب

كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، تفاصيل مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل، بقرية بيت داوود بمركز جرجا التابع لمحافظة سوهاج، ضمن الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية، من أجل الارتقاء وتحسين مستوى معيشة المواطنين والأهالي في القرى النائية التي تعاني ضعف الخدمات الأسياسية.

وأعلنت المبادرة الرئاسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المشروع مقام على مساحة تقريبا 1200 متر مربع، وهو عبارة عن مبنى واحد لكنه يقدم خدمات عديدة من بينها التالي:

- مركز للعلاج الطبيعي.

- مركز للتخاطب.

- حضانة للأطفال.

- صالة للألعاب الرياضية والعلاجية.

- ورش للتدريب.

- معرض منتجات يدوية.

- فصل محو الأمية.

- عيادة تنظيم الأسرة.

- مركز مودة للمقبلين على الزواج.

كما يعمل المركز في جميع مواقع بطريقة برايل؛ لتسهيل التعامل مع المكفوفين وتقديم الخدمات لهم، حيث قارب المشروع على الانتهاء، ولم يتبق منه سوى أعمال صغيرة في التشطيب النهائي، وبعدها يدخل حيز الخدمة مباشرة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.