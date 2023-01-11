عضو بمجلس النواب: الدولة حققت الأمن الغذائي بزيادة المخزون الاستراتيجي

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب «مستقبل وطن»، إنّ الدولة بقيادة الرئيس السيسي، تحرص على حماية ودعم منظومة الأمن الغذائي، وهناك متابعة دائمة من القيادة السياسية لموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، والتأكيد على توافرها للمواطن.

المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع

وأضاف عثمان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي لحماية المواطنين وإرسال رسائل طمأنة للشعب المصري، في ظل الأزمة الغذائية العالمية الحالية، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تهدف إلى زيادة السعة التخزينية، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي للدولة.

تحديد سعر توريد القمح

وثمّن المهندس أحمد عثمان، توجيهات القيادة السياسية بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارع، ويدعم زيادة كميات توريد القمح، مؤكدا أن الرئيس يحرص على زيادة كميات الأقماح الموردة للحكومة، ويحرص على دعم المزارعين وتحسين أوضاعهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجهاً بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة السعة الاستيعابية، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.