تحرك عاجل من «النواب» بعد شكاوى مواطنين من عمليات نصب إلكتروني

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة واردة بشأن عمليات النصب التي تتم عبر حسابات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على الشارع المصري.

تحرك عاجل من النواب

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ورود العديد من الشكاوى بشأن تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب وهمية، جراء صفحات منتشرة عبر الفيس بوك لبيع منتجات مضروبة تضر بصحة المواطنين.

وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ «الوطن»، إن هناك معايير واضحة يتم التعامل بها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الترخيص لإطلاق «أبليكشن»، خدمي لتقديم خدمات للمواطنين.

واستطرد قائلا: «هناك شكاوى وردت بشأن بعض التطبيقات التي تقدم خدمات للمواطنين وهو ما سنبحثه خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الأسبوع المقبل».

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة لا تتوانى عن متابعة أية شكاوى ترد بشأن ما وصفه بـ «عمليات النصب الوهمية» التي تتم عبر الفضاء الإلكتروني.

صفحات وهمية

وكانت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة حول عمليات نصب تعرض لها المواطنون عبر تطبيق إلكتروني، وقالت النائبة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «هناك العديد من الشكاوى وصلتني بعد تعرض بعض المواطنين للسرقة بسبب استخدامهم لأحد التطبيقات».

وأشارت النائبة فاطمة سليم إلي وجود العديد من الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم بالنصب على المواطنين من خلال بيع منتجات إما مضروبة أو غير صالحة للاستخدام.

وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب بضرورة الكشف عن المعايير الخاصة بإطلاق تطبيقات «الأبليكشن الخدمي»، لاسيما في ظل انتشار كثير من الشكاوى.