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استمرار تقديم خدمة العيادات الخارجية بمستشفيات الشرقية في الفترة المسائية

كتب:

نظيمه البحرواي
04:14 م | الأربعاء 11 يناير 2023
مبنى محافظة الشرقية

مبنى محافظة الشرقية

تواصل الفرق الطبية تقديم خدمة العيادات الخارجية التخصصية خلال الفترة المسائية بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالشرقية، وذلك في مختلف التخصصات.

تخصصات طبية مختلفة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن تشغيل العيادات بالفترة المسائية يأتي لاستقبال المرضى بأسعار اقتصادية مٌخفّضة، ما يمثل ميزة للمواطنين لأن التكلفة منخفضة بالمقارنة بالعيادات الخاصة، ويشمل تخصصات طبية مختلفة كالباطنية، والأطفال، والنساء، والجراحة العامة، والرمد، والأسنان، والجلدية، والعلاج الطبيعي، مشيرا إلى تقديم الخدمات المعملية والأشعة ورسم القلب والموجات فوق الصوتية على القلب وغيرها من الخدمات المتكاملة في تلك التخصصات.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية تسعى إلى زيادة تخصصات العيادات المسائية داخل المستشفيات، لتشمل معظم التخصصات الطبية التي يحتاجها المواطنين بعد زيادة الإقبال عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، على أن يتم استقبال المرضى يوميا من الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء عدا الاجازات والعطلات الرسمية.

 

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بقلم نظيمه البحرواي