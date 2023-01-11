«الصحة العالمية»: وفاة واحدة بسرطان عنق الرحم في العالم كل دقيقتين

أكدت الدكتورة لمياء محمود، مستشار إقليمي بوحدة الوقاية من الأمراض غير السارية، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على وجود حالة وفاة كل ساعة بسرطان عنق الرحم في إقليم شرق المتوسط، وكل دقيقتين تحدث حالة وفاة بسبب نفس المرض على مستوي العالم.

وأكدت «محمود»، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لإطلاق الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم، أنه لأول مرة يمكن أن يتخلص العالم من نوع من أنواع السرطانات وهو سرطان عنق الرحم، وذلك لأن جميع الإمكانيات التكنولوجية متوفرة لذلك.

تم إطلاق الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم في 2020

وتابعت أن الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم التي تم إطلاقها عام 2020، تهدف للوصول إلى وجود 4 إصابات بسرطان عنق الرحم لكل 100 ألف امرأة سنويا، وللوصول لذلك يجب تطعيم 90% من الفتيات في عمر من 9 إلى 14 عاما، وفحص 70 % فوق سن الـ30 عاما، وعلاج 90%.

وأضافت المستشار الإقليمي للصحة العالمية، أنه ليس هناك إحصائيات دقيقة في إقليم شرق المتوسط عن عدد الإصابات بسرطان عنق الرحم، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الإصابات بهذا السرطان بحلول 2040.

هنك دول بدأت في التلقيح ضد سرطان عنق الرحم

وعن الوضع الإقليمي لسرطان عنق الرحم، قالت هناك دول بدأت في التلقيح مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، واهتمت كل من الكويت والبحرين وقطر وتونس وليبيا، أيضا بذلك.

وتابعت: بالنسبة للفحص فهناك 9 بلدان بدأت الفحص بطريقة غير منهجية في الغالب، والمشاركة المحدودة، وفيما يخص العلاج فهناك ندرة المعلومات المتوفرة عن خدمات العلاج والرعاية الصحية.