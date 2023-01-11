عاجل .. «الصحة»: لم تظهر متحورات جديدة لكورونا في مصر.. وما يتردد «كلام فيسبوك»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ كل الفيروسات تتحور وتصنع نسخا من نفسها لتعيش وتنتشر وتحدث أغلب هذه التحورات بشكل عشوائي، لافتا فى تقرير رسمي، إلى أنّ المتحور أوميكرون نتج عنه مجموعة من السلالات والتحورات الفرعية ومنظمة الصحة العالمية لم تصف أي واحد من هذه المتحورات بأنه مثير للقلق.

«عبد الغفار»: وزارة الصحة لديها نظام مراقبة وترصد قوي

وأضاف أنّ منظمة الصحة العالمية والأنظمة الصحية في الدول تراقب هذه التحورات بشكل دقيق، موضحا أنّ أحدث المتحورات اكتشافا كانت في أغسطس 2022، وما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من اكتشافات جديدة ليس له أساس من الصحة، ووزارة الصحة المصرية لديها نظام مراقبة وترصد قوي، وتتابع بكل دقة مع كل المنظمات الصحية الدولية.

وأوضح «عبدالغفار»، أنّ القرارات الصحية تؤخذ وفق الأدلة العلمية، وأنه لا يوجد تغيير في الإجراءات الاحترازية في المطارات أو الموانيء المصرية، لافتا إلى أن الأسبوع الأول من يناير الجاري، أبلغت مراكز الترصد البالغة 27 مركزا، أن معظم الإصابات متركزة في الإنفلونزا الموسمية ويليها الفيروس «المخلوي» وأقلها إصابة فيروس كورونا.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب كورونا خلال أول أسبوع من العام الجاري، نوصي دائما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، وهى التهوية الجيدة والتطهير المستمر، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، والحصول على الجرعات التنشيطية لكل من مر عليه 6 أشهر وعمره أقل من 60 عاما ولا يعاني من أمراض مزمنة، ولكبار السن من تجاوز الـ 60 عاما ومر عليه 3 أشهر ولديه أمراض مزمنة.