أستاذ بعين شمس: تطوير وحدات الرعاية الأولية يحقق عدالة توزيع الخدمات الطبية

وضعت وزارة الصحة خريطة صحية متكاملة باعتبار أن توفير الرعاية الصحية الكاملة أمر ضروري للغاية، في إطار توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل بين المواطنين سواء كانت إمدادات بشرية من أطباء وتمريض أو معدات وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور أشرف عقبة أستاذ الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن وحدات الرعاية الأولية التي تواجدت بمعظم القرى، كانت تخدم من 6 إلى 7 قرى من حولها، دون أن تلقى الخدمة رضا المواطنين، لاقتصار العمل داخل الوحدات الصحية خلال الفترة الماضية على طبيب واحد حديث التخرج، لا يستطيع تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب.

توفير مشقة السفر للمدن

وأضاف عقبة في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أن تطوير وحدات الرعاية الأولية أمر جيد جدًا، إذ أنه سيجنب أهالي القرى مشقة السفر إلى المدن للحصول على الرعاية الطبية المطلوبة، والذهاب إلى المستشفيات المركزية والمستشفيات الجامعية، مشيدًا بجهود الدولة في تضمين تطوير الرعاية الصحية الأولية الناحية الإنشائية إضافة إلى الناحية الطبية المقدمة للمواطنين.

خبر سار ينضم لجملة الأخبار السارة لسكان القرى

وأوضح أستاذ الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تطوير وحدات الرعاية الأولية خبر سار ينضم لمجموعة الأخبار السارة التي تستهدف توفير حياة كريمة لسكان القرى والريف، لافتًا إلى أن التطوير سيشمل القائمين على تقديم الخدمات الصحية بهذه الوحدات، وهو ما سيعطي هذه الوحدات القدرة على تنفيذ مبادرات صحية فعالة.