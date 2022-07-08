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تعرف على استعدادات وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات لعيد الأضحى

كتب:

هاجر عمر
11:22 م | الجمعة 08 يوليو 2022
استعدادات المستشفيات

استعدادات المستشفيات

هنأ الدكتور أحمد غريب مدير إدارة الرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا وافر الصحة والسعادة للمصريين.

رفع الاستعدادات القصوى بمنشآت الرعاية الصحية

وأضاف غريب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في برنامج «حال بلدنا» على «راديو 9090»، أن هيئة الرعاية الصحية تحرص على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية قبيل الإجازات الرسمية والأعياد، لافتًا إلى توجيه الهيئة برفع درجة الاستعدادات بالوحدات الصحية وطب الأسرة والمستشفيات خلال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة جميع الاستعدادات بالمنشآت الطبية.

انعقاد غرفة الأزمات المركزية طوال أيام عيد الأضحى المبارك

وأكد مدير إدارة الرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، على تضمن الاستعدادات انعقاد غرفة الأزمات المركزية بمقر الهيئة المركزي بالقاهرة، حيث تتواصل مع غرف الأزمات بالمحافظات المختلفة على مدار الساعة.

عودة عيادات طب الأسرة والعيادات الخارجية بالمستشفيات ثالث أيام العيد

ولفت غريب إلى عودة عيادات طب الأسرة وعيادات المستشفيات للعمل ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنه تم التأكد من المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال خلال فترة عيد الأضحى.

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