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الكلية البحرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية

كتب:

محمد مجدي
04:36 م | الأربعاء 11 يناير 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

وقعت الكلية البحرية، بروتوكول تعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية مع كلية التربية بجامعة الإسكندرية، بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وقام اللواء بحري أح أشرف محـمد المشرفي مدير الكلية البحرية، والدكتور محـمد أنور فراج  عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، بتوقيع البروتوكول الذي يهدف إلى تحقيق التعاون في مجال تنمية القدرات والمهارات التربوية وطرق التدريس الحديثة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بين الجانبين لتقديم المقررات الدراسية والمحتوى العلمي في صورة رقمية وبما يتوافق مع منظومة التعليم الرقمي بالكلية البحرية.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة أعرب خلالها عن اعتزاز القوات البحرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في المجالات العلمية والبحثية المختلفة؛ وذلك سعيا للارتقاء بمستوى تأهيل ضباط ودارسي الكلية البحرية، وتعزيز قدراتهم على الإبداع وتطوير المعرفة وتوظيفها في حل المشكلات.

وقام قائد القوات البحرية يرافقه رئيس جامعة الإسكندرية بجولة تفقدية شملت مكتبة الكلية البحرية وعدد من المنشآت التعليمية والرياضية والتقاط بعض الصور التذكارية بالقبة السماوية في الكلية البحرية.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول، عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي جامعة الإسكندرية.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.