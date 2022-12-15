القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مخدرات في نطاق البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر، حيث وردت معلومات تفيد باعتزام إحدى العائمات القيام بعملية تهريب للمواد المخدرة في نطاق الأسطول الجنوبي.

وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لمعارضة العائمة المشتبه بها لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، وخلال إجراءات التفتيش تم العثور على 113 لفافة من المواد المخدرة، وتم تسليم المواد المخدرة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جاء ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في تأمين وحماية الحدود البرية والساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدي بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.