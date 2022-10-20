القوات المسلحة تنشر فيلما تسجيليا عن القوات البحرية في ذكرى إغراق إيلات

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيلما تسجيليا قصيرا، عن القوات البحرية المصرية، بعنوان «فرسان البحار».

يأتي ذلك في إطار احتفال مصر والقوات المسلحة والقوات البحرية، بالذكرى الـ55 لعيد القوات البحرية المصرية، الذي يتواكب مع ذكرى إغلاق «المُدمرة إيلات»، في حدث عسكري غير الفكر الاستراتيجي العالمي.

وقالت القوات المسلحة في الفيلم: «لا يقهر أمواج البحر إلا ذوي البأس الشديد، ولا يقووا على طغيان الموج إلا من يملكون إرادة من حديد.. فهم الجحيم الآتي واللهيب العاتي.. تلك نيرانهم.. تدب الرعب في قلوب أعدائهم.. ماضيهم وحاضرهم ملاحم من نور في تأمين السواحل والمياه الإقليمية المصرية على طول السواحل في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر».

وأوضحت أن سجلات تاريخ القوات البحرية، تمتلأ بالبطولات، منذ نشأتها إبان حكم محمد علي باشا، وحتى أصبحت بين كبرى بحريات العصر الحديث.