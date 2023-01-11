في عيد ميلاد الفنانة إيمان الطوخي.. ماذا قال عنها عمار الشريعي؟

فنانة عرفت بالجمال، وتألقت في الأدوار التي أدتها في السينما والمسلسلات المصرية، إنها الفنانة إيمان الطوخي التي يحل اليوم، 11 يناير، عيد ميلادها، ورغم من أنها لم تشارك في العديد من الأعمال، إلا أنها أبدعت في الأدوار التي قدمتها، ومنها: «بيت الكوامل، الحكم آخر الجلسة، دماء على الأسفلت، الحلواني، ورأفت الهجان».

وتعرضت الفنانة إيمان الطوخي لبعض الشائعات، ومنها هل والدها هو الفنان محمد الطوخي، أم المقرئ الذي يحمل نفس الاسم، ولكنها حسمت هذا الأمر في حوار تلفزيوني لها، وقالت إنه الفنان المسرحي كبير وعمل في المسرح القومي لسنوات، ثم أسس أستوديو خاص به للتسجيلات الإذاعية، واشترك في بعض الأعمال الدرامية الإذاعية، والذي كان له الأثر الأكبر في تكوين شخصيتها، وحبها لمجال التمثيل، وساعدها من خلال توجيهه لها نحو الالتزام بالمحافظة على المستوى الفني، والجدية في العمل.

ممثلة صاحبة صوت عذب

تتمتع الفنانة إيمان الطوخي التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها بصوت عذب، تطرب الآذان بجماله ونعومته، وتحكي في بقاء تليفزيوني عن رحلة تعرفها على الملحن والمؤلف عامر الشريعي والذي ساعدها في بداية غنائها: «تعرفت عليه من خلال الاستماع إلى موسيقاه التي كان يلحنها، ثم التقيت بيه عن طريق الألحان الدرامية، و التي كان يؤلفها للمطربين الآخرين ولبعض المسلسلات التليفزيونية اللي اشتركت في تمثيلها والغناء فيها».

وقال «الشريعي» عن إيمان الطوخي، في نفس اللقاء التليفزيوني إن أهم ما يميزها هو إحساسها العالي بكلمات الأغنية، وسرعة فهمها للملحن، فضلا عن جودة الصوت وجمال الأداء الذي يظهر الشعور العام للأغنية، فصوتها الهادي في الكلمات الحزينة، يشعر المستمع بصدق الكلمات.