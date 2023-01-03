«اجتهد واستعد».. تعليمات لطلاب القليوبية لاستقبال امتحانات نصف العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استمرار الاستعدادات الخاصة ببدء امتحانات نصف العام 2023 لكل المراحل وصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها 14 يناير الجاري بالنسبة لصفوف النقل في مختلف المراحل و21 من نفس الشهر للشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي لامتحانات الترم الأول.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بيانا ناشدت فيه الطلاب بالالتزام وتطبيق عدد من التعليمات والقواعد خلال الامتحانات ووجهت خلاله رسالة لكل الطلاب المقبلين على الامتحانات تحت شعار «اجتهد في دراستك واستعد للامتحانات».

تعليمات وضوابط أداء امتحانات نصف العام 2023 بالقليوبية

وتضمَّن بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عددا من التعليمات لتلاميذ وطلاب الصفوف والمراحل المختلفة المقبلين على امتحانات نصف العام 2023 مطالبة إياهم بالالتزام بها كالتالي:

- تبدأ الامتحانات يبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ويبدأ حضور الطلاب من الساعة الثامنة والربع صباحا ويجب أن يكون الحضور قبل بداية الامتحان بوقت كافٍ.

-الالتزام بالموعد المحدد للجنة فلن يتم دخول أي طالب بعد بدء لجنة الامتحان.

-الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإحضار المطهر المناسب وارتداء الكمامات.

-الالتزام بالآداب العامة داخل فناء المدرسة وعدم إثارة أي أنواع من الشغب سواء قبل بدء اللجان أو بعد الانتهاء منها.

- يمنع تماما دخول أولياء الأمور إلى المدرسة طوال فترة الامتحانات لأى غرض.

- الالتزام بارتداء الزي المدرسي.

قواعد يلتزم بها الطالب في لجان امتحانات نصف العام 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم في بيانها عددا من القواعد الخاصة باللجان وورقة الإجابة والتي يجب على الطلاب تنفيذها والإلتزام بها خلال امتحانات نصف العام 2023 كالتالي :

- يمنع تماما دخول أى جهاز محمول أو الساعات الذكية أو أى أجهزة تواصل داخل اللجان وإلا سوف يعرض الطالب نفسه لمحضر غش مباشرة.

- لكل طالب أدواته الخاصة به كاملة ولن يتم السماح بتداولها داخل اللجان أو استعارته أدوات غيره.

- استخدام القلم الجاف الأزرق فقط وعدم استخدام أكثر من قلم وعدم استخدام أي لون آخر.

- على الطالب كتابة البيانات المطلوبة على غلاف ورقة الإجابة الاسم بالكامل ورقم الجلوس.

- عدم اصطحاب أى أوراق أو كتب أو مذكرات تخص مادة الامتحان داخل اللجان.

- عدم رسم أشكال أو كتابة أسماء داخل ورقة الإجابة أو ورقة الأسئلة والتسطير بالقلم الرصاص فقط.

- التزام الصمت داخل اللجان وإلا سوف يعرض الطالب لنفسه لمحضر شغب وغش.

- الالتزام بالوقت المحدد للإجابة ولن يتم خروج الطلاب إلا بعد انتهاء وقت اللجنة.

- على الطالب البقاء في مكانه في اللجنة بعد الانتهاء من الإجابة حتى يتم جمع أوراق الإجابة كاملة.

- يمنع الطلاب من إحضار الطعام أو الشراب داخل لجنة الامتحان ويسمح لهم بإحضار الماء فقط.

- الانصراف بعد نهاية اللجنة بعد نهاية الامتحان.

- الحفاظ على نظافة المكان والفناء.