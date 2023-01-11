قناة القاهرة الإخبارية: مقتل 20 شخصا في تفجير أمام وزارة الخارجية الأفغانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن 20 شخصًا لقوا حتفهم اليوم الأربعاء نتيجة تفجير نفذه انتحاري أمام وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، وأن المهاجم أراد دخول وزارة الخارجية لكنه لم يستطع.

إجراء تحقيقات في الحادث

وأظهرت صورة للموقع، أكدتها مصادر رسمية، ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصابين أو قتلى خارج الوزارة، وكانت قوات الأمن تتولى أمرهم، فيما قال خالد زدران، المتحدث باسم الشرطة، إن الانفجار وقع نحو الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لكنه لم يقدم عددًا للضحايا، قائلا إن المسؤولين يحققون.

وتواجه الحكومة التي تديرها طالبان تمردًا يشنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الذين استهدفوا الأجانب في مواقع معينة مثل السفارتين الروسية والباكستانية وفندق يرتاده رجال أعمال صينيون، ووقع الانفجار في وقت ذروة من اليوم الأربعاء بمنطقة شديدة التحصين تحيط بها نقاط تفتيش في شارع يضم عدة وزارات.

ووصف شخص في مكتب قريب، طلب عدم ذكر اسمه، سماعه دوي انفجار قوي، وقال إنه تم إجلاؤهم من المبنى، ويُذكر أن لبعض الدول، منها تركيا والصين، سفارات في المنطقة.