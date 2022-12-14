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منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على فندق في أفغانستان

كتب:

أ ش أ
06:35 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
منظمة التعاون الإسلامي

منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي على فندق وسط العاصمة الأفغانية كابول؛ وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

مواساة أسر الضحايا 

وأعربت المنظمة، في بيان أوردته قناة «الإخبارية» السعودية، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، معربة عن تضامنها مع أفغانستان في حربها على الإرهاب، والتزام المنظمة الثابت بدعم جهودها من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية في البلاد.

«داعش» الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، في وقت سابق، مسؤوليته عن هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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بقلم أ ش أ