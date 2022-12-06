ارتفاع حصيلة قتلى انفجار حافلة بـ «مزار شريف» في أفغانستان إلى 7 أشخاص

أعلنت الشرطة الأفغانية، ارتفاع حصيلة قتلى انفجار حافلة في مدينة «مزار شريف»، إلى 7 أشخاص، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة في إقليم «بلخ الشمالي» الأفغاني، إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار سيارة تقل موظفين في شركة نفط شمال البلاد، كانوا في طريقهم إلى مقر العمل.

استهداف مُجمع السفارة الباكستانية في العاصمة الأفغانية «كابول»

وفي 2 ديسمبر الجاري، تعرض مُجمع السفارة الباكستانية في العاصمة الأفغانية «كابول»، لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني، فيما أشارت وزارة الخارجية الباكستانية، إلى عدم إصابة السفير بأي أذى، وأوضحت الخارجية الباكستانية، أن أحد حراس الأمن أُصيب بجروح خطيرة نتيجة الهجوم، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

اعتقال عضو في تنظيم «داعش» الإرهابي

وأعلن متحدث باسم حكومة «طالبان»، الأفغانية اعتقال عضو في تنظيم «داعش» الإرهابي، متورط في الهجوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أمس، مشيرا إلى استمرار بلاده في التصدي للهجمات الإرهابية وتتبع العناصر المتطرفة حفاظا على أمن البلاد.