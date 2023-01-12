استشاري تغذية تكشف عن فئات ممنوعة من تناول الباذنجان.. يسبب أضرار صحية

كشفت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية في جامعة كفر الشيخ، أن بعض الأشخاص ممنوعون من تناول أشهر الأكلات الشعبية في مصر والوطن العربي بل والعالم بأثره، إلا وهي الباذنجان، مشيرة إلى أن البعض يتناولها مسلوق أو مشوي أو مقلي.

الباذنجان وأمراض الرتج

وأوضحت الدكتورة لمياء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية يجب عليهم عدم تناول الباذنجان نهائيا، وكذلك الأشخاص الذين يعانون أيضا من التهاب الرتج المعوي، علاوة على الأشخاص الذين لديهم التهاب الغدة الدرقية، وكذلك من يعانون من أمراض «الحساسية، والمفاصل والأمعاء».

الباذنجان والأضرار الصحية

وأشارت إلى أن المواد التي تحتوي عليها وجبة الباذنجان تساعد على تفاقم العمليات الالتهابية، كما أنه في حالة التهاب الرتج المعوي تدخل بعض بذور الباذنجان في منطقة الأمعاء والمصابة، وتؤدي إلى تفاقم الحالة للشخص الذي يعاني من هذا الأمر.

ونوهت أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي، إلى أن الباذنجان من الخضروات التي يجرى زراعتها في أغلب دول العالم، ويحرص الملايين حول العالم على تناولها بشكل دائم.