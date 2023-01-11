أسماء الفائزين بجائزة إحسان عبد القدوس الثقافية

نظم صالون إحسان عبد القدوس، حفلا خاصا للاحتفال بالفائزين بجائزة إحسان عبد القدوس الثقافية في مجالي الرواية والمقال النقدي، وذلك بمبنى القنصلية بوسط البلد، وبحضور نجلي الكاتب الراحل، الكاتب محمد عبد القدوس، والمهندس أحمد عبدالقدوس، والدكتور يوسف نوفل أستاذ الأدب ومقرر الجائزة.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

نشأت شوقي محمد المصري عن رواية «الكلاب لا تنبح عبثا»، منى سالم سعد الدين سالم عن رواية «أحضان الغربة»، وجيهان الحلواني عن رواية «البدوية وعبود»، عوني عبدالصادق علي عن رواية «الخاقان»، فريد محمد عبدالعظيم علي «اليد الكبيرة»، عاطف محمود عبدالوهاب سنارة عن رواية «نون غير هادئ».

اسم الفائز في مجال النقد

1- الدكتور هاني إسماعيل محمد إسماعيل عن جدلية السيد والعمدة قراءة في ثلاثية غرناطة.

2- الدكتور رضا عطية إسكندر فرج- التمثيل التغريبي لوجود مأسوي.

3- الدكتور ماهر محمد عبد الرحمن- التمرد في عناوين روايات إحسان عبدالقدوس.

4- محمد السيد إسماعيل- دلالات المكان السردي.

5- خالد أبو العلا عبدالغني غانم- الجسد.. القشرة الصلبة لروح المرأة الهشة.

وتسلم الفائزون شهادات تقدير تحمل الكاتب الراحل وجوائز مالية قيمة