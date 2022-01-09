عايدي جمعة الفائز بجائزة إحسان عبد القدوس الثقافية 2021: أعتز بفوزي

أعلن صالون إحسان عبد القدوس الثقافي، الأسماء الفائزة بمسابقته السنوية لعام 2021 في مجالات القصة القصيرة والمقال النقدي، وكان من ضمن الفائزين بفرع المقال النقدي، الدكتور الناقد عايدي علي جمعة أستاذ الأدب والنقد بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأعرب عايدي جمعة عن سعادته بالفوز بجائزة صالون إحسان عبدالقدوس الثقافي 2021 فرع المقال النقدي، عن مقاله «أمام العرش وتداخل الأنواع»، مؤكدا أن قيمة الجائزة في كونها تحمل اسم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وفي نزاهة الجائزة التي يشرف عليها كبار الأساتذة الجامعيين.

وأضاف الدكتور عايدي علي جمعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الجائزة تتويج للمسيرة التي قدمتها، واسم إحسان عبدالقدوس اسم له رصيد كبير جدا في نفوس المبدعين خاصة ونفوس المصريين والعرب عامة، كما أن القائمين على هذه الجائزة لهم حضور متميز جدا في الساحة الثقافية، وخاصة الدكتور يوسف نوفل المشرف على الجائزة.

وتابع، كما أن إشراف ابني الكاتب الكبير أحمد ومحمد عبد القدوس والقائمين على الجائزة كلها أمور تجعل الإنسان يعتز بالحصول عليها، كما أن الذين حصلوا عليها قامات لهم إبداعات حقيقية في الساحة الثقافية، فإن الفوز بالنسبة لي يعد تاجا مضيئا.

تفاصيل العمل الفائز.. يتناول رواية لنجيب محفوظ

وأوضح: «فزت في مجال المقال لنقدي وكانت دراستي عن رواية «أمام العرش .. حوار بين الحكام من الملك مينا حتى أنور السادات» لنجيب محفوظ، وهذه الرواية ذات تقنية خاصة في الكتابة الروائية لأنها جمعت بين فنوان أدبية مختلفة فحدث تداخل بين الأنواع الأدبية، مثل الرواية والمسرح.

وأردف: «والرواية عبارة عن محاكمة من أزيس وأوزريس لحكام مصر من عهد مينا إلى أنور السادات، والهدف منها معرفة ما أنجزه الحكام لصالح مصر على مدار تاريخها».

وكشف أن نجيب محفوظ يريد أن يقول إن المحكمة هذه محكمة الضمير وأن محكمة التاريخ هي المحكمة الحقيقية التي تستطيع التمييز بين الحق والباطل، والمدهش أن الرواية جعلت أغلب حكام مصر خالدين لأنهم يبذلون أقصى الجهود من نهضتها وتقدمها.

جائزة صالون إحسان عبد القدوس الثقافية

وأعلن صالون إحسان عبد القدوس الثقافى اليوم عن نتيجة مسابقته السنوية لعام 2021 في مجالات القصة القصيرة والرواية ونقدهما، هذا وأعلنت الجائزة للعام الثاني على التوالي، أنه سيتم إرسال شهادات التقدير والجوائز بالبريد المسجل على عنوان كل فائز، وذلك نظرا لظروف كورونا.

وكانت مسابقة صالون إحسان عبدالقدوس الثقافي قد أعلن في أغسطس الماضي عن شروط وتفاصيل الجائزة، ومن أبرز الاعتبارات التجديد والتجريب والأفكار المبتكرة، وألا يكون العمل قد سبق نشره، مع عدم تحديد سن معين للتقدم للجائزة، منوها سوف يتم الاكتفاء هذا العام بالتقديم في فرعي القصة القصيرة والمقال النقدي فقط على أن يتم تقديم الرواية في العام القادم بالتناوب مع القصة القصيرة.