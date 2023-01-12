وكيل «تعليم مطروح» يتفقد مركز التطوير التكنولوجي قبل اختبارات المعلمين

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن أعضاء مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية قاموا بإجراء صيانة شاملة لجميع الأجهزة الموجودة بالمركز المعطلة والتي تحتاج إلى صيانة من أجل إعادة تأهيل المركز وتجهيزه بإدخال عدد من الأجهزة لإعداد القاعات لاستقبال تدريبات المعلمين على التحول الرقمي واختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي من أجل مواكبة التقدم العلمي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

تجهيز 3 قاعات تدريب تكنولوجي

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، بجهود كافة العاملين بالمركز والمساهمة الفاعلة وسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز عدد ثلاث قاعات تدريبية جديدة مجهزة بطاقة استيعابية بعدد خمسة وخمسين جهازاً متصل بشبكة الإنترنت فائق السرعة، مشيراً أن المركز يتولى صيانة الأجهزة الإلكترونية بالإدارات التعليمية والمدارس بالإضافة إلى إمداد المدارس بشبكات الإنترنت.

معامل الحاسب الآلي بمطروح

وتفقد وكيل تعليم محافظة مطروح اليوم مركز التطوير التكنولوجي متابعاً سير العمل بمعامل الحاسب الآلي وأقسام المتابعة والصيانة والشبكات والإنترنت وذلك بحضور أحمد فتح الباب مدير المركز.

وأكد وكيل تعليم مطروح في بيان له على أهمية التطور الملحوظ في منظومة العمل والتنظيم الإداري داخل مركز التطوير، مؤكدا أن العمل بروح الفريق الواحد يحقق دوماً التقدم المهني في العمل بهدف تطوير العملية التعليمية في محافظة مطروح طبقا للخطة التي وضعتها المديرية.