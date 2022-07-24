انطلاق اختبارات مدرسة الضبعة النووية في مركز التطوير التكنولوجي بمطروح

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق أول اختبارات مدرسة الضبعة النووية للطلاب المتقدمين من داخل وخارج محافظة مطروح، اليوم الأحد، في مركز التطوير التكنولوجي بمدرسة الشهيد المعناوي الإعدادية للبنين، وسط مدينة مرسى مطروح، تحت إشراف ومن خلال متابعة لجنة مشكلة للاختبارات.

اختبارات مدرسة الضبعة النووية

وقال وكيل تعليم مطروح، إن اختبارات السمات والقدرات لدخول مدرسة الضبعة النووية تجرى على مدار اليوم وغدا للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة النووية من أبناء محافظة مطروح، ويوم الأربعاء المقبل الموافق 27 يوليو للطلاب المتخلفين عن الاختبارات، وذلك بقاعات الحاسب الآلى المجهزة لأداء الامتحانات وفق التعليمات الوزارية.

التزام بالامتحان الالكتروني

وأوضح «شحاتة» أنه تابع فعاليات اليوم الأول لإجراء اختبارات إلكترونية لهؤلاء الطلاب للاطمئنان على توافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مشيداً بالجدية والانتظام داخل اللجان، وموجها المشرفين على الامتحان الإلكترونى من مركز التطوير والتعليم الفني بضرورة الالتزام بالجدية والمصداقية والأمانة المهنية من أجل حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وأوضح أنه جرى مد فترة التقديم للمدرسة من اليوم لإعطاء فرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في التقديم من أبناء محافظة مطروح.

أول دفعة تتخرج من المدرسة النووية

وأشار وكيل تعليم مطروح، إلى أن أول دفعة تخرجت من مدرسة الضبعة النووية هذا العام منذ إنشاء المدرسة بعد 5 سنوات تعليمية مستمرة في نظام الدبلوم الفني بالمدرسة.