وكيل "تعليم مطروح": مركز التطوير التكنولوجي يواكب التقدم العلمي

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية يستهدف مواكبة التقدم العلمي باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وقال "النيلي"، اليوم، إن مركز التطوير التكنولوجي بجانب عمله، يتولى صيانة الأجهزة الإلكترونية بالإدارات التعليمية والمدارس بالإضافة إلى إمداد المدارس بشبكات الإنترنت.

وتفقد "النيلي"، اليوم، مركز التطوير التكنولوجي متابعا سير العمل بمعامل الحاسب الآلي وأقسام المتابعة والصيانة والشبكات والإنترنت، وذلك بحضور أحمد فتح الباب مدير المركز.

وأشاد بالتطور الملحوظ في منظومة العمل والتنظيم الإداري داخل مركز التطوير، مؤكدا أن العمل بروح الفريق الواحد يحقق دوماً التقدم المهني.