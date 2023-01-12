خبير أثري: المصري القديم استخدم الخرطوش للحماية من الأرواح الشريرة

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن الخراطيش الفرعونية عبارة عن شكل بيضاوي مع خط مرتبط بأحد أطراف الشكل، وكان بداية استخدام الخراطيش الملكية في الأسرة المصرية الثالثة في عصر الدولة القديمة، ولم يكن استخدامها شائعا في تلك الفترات، مشيرًا إلى أنه مع بداية الأسرة الرابعة وتحديدا في عهد الملك «سنفرو»، زاد استخدامه بشكل كبير، متابعًا أن الخراطيش في عهد المصريين القدماء مجرد شكل يحمل أسماء الملوك وتُوضع في المقابر، وكان هناك اعتقاد شائع بأن الخراطيش تحميهم من الأرواح الشريرة، كونها رمز الحظ والحماية من أي شر.

الكتابة داخل الخرطوش الفرعوني

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الكتابة داخل الخرطوش الفرعوني تأتي بصورة عمودية مع خط أفقي بغرض تنسيق الشكل المناسب لكتابة الأسماء الملكية، موضحًا أنه كان يطلق على الخرطوش اسم «شنو».

الألقاب الفرعونية كثيرة للغاية

وأشار الخبير الأثري، إلى أن النص الديموطيقي قلص الخرطوشة إلى زوج من الأقواس وخط عمودي، موضحًا أن الألقاب الفرعونية كانت كثيرة للغاية، إذ توجد مجموعة من أسماء الملوك التي تم ذكرها في خرطوش، وكان خرطوش «ابن رع»، اسم يطلق على ابن الإله في عهد المصريين القدماء ويتواجد في شكل بيضاوي هندسي.