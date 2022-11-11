«الأعلى للآثار»: الحفائر أثبتت حفاظ المصريين القدماء على البيئة

شارك اليوم، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في جلسة نقاشية عن دور الثقافة والفن والتراث، التي استضافها متحف شرم الشيخ، وذلك في إطار الفعاليات التي يجرى تنظيمها على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، المُنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

زراعة الأشجار في مواقع صهر المعادن

وألقى الدكتور مصطفى وزيري، خلال الجلسة، كلمة ترحيبية أشار خلالها إلى المصري القديم ودوره في الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن الحفائر الأثرية أثبتت حرص المصريين القدماء على الحفاظ على البيئة وزراعة الكثير من الأشجار خاصة في مواقع صهر المعادن.

مواجهة خطر التغيرات المناخية

وجاءت هذه الجلسة في ظل الجهود العالمية للتكاتف، والعمل نحو مواجهة خطر التغيرات المناخية، إذ تهدف إلى توحيد الثقافة وتكاتف الجهود لتخيل وتحقيق مستقبل منخفض الكربون وعادل وقادر على التكيف مع المناخ.