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«الداخلية»: القبض على صاحب واقعة إطلاق الخرطوش من أعلى منزل بالفيوم

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:37 م | الأربعاء 11 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من فرد خرطوش من أعلى منزله بمحافظة الفيوم.

وحسب بيان وزارة الداخلية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو، وهو يقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته فرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ابتهاجا بحفل زفاف شقيقه.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع