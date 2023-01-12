الإمارات تعلن تعيين سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر قمة المناخ «COP28»

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل قليل، تكليف الدكتور سلطان الجابر، رئيسًا للدورة الـ28 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-28)، الذي تستضيفه الدولة الخليجية في مدينة «إكسبو دبي»، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الجاري.

جاء قرار تعيين رئيس مؤتمر قمة المناخ بناءً على توجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصدر الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، قرارًا بهذا الشأن، صباح اليوم الخميس.

المبارك والمزروعي رائدتان للشباب والمؤتمر

تضمن القرار تكليف شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، بصفتها، رائدة المناخ للشباب في المؤتمر، بالإضافة إلى اختيار رزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بصفتها، رائدة المناخ لرئاسة المؤتمر.

وجاء في بيان للحكومة الإماراتية أن تكليف سلطان الجابر رئيسًا معينًا لقمة المناخ، يأتي ضمن استعدادات التحضير لمؤتمر (COP-28)، الذي يقام في مرحلة بالغة الأهمية، نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم، بسبب تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي.

ولفت البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية «وام»، إلى ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع حرارة الأرض فوق عتبة 1.5 درجة مئوية، من خفضٍ كبيرٍ في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة.

التزام إماراتي بدعم العمل المناخي العالمي

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً باستضافتها مؤتمر الأطراف (COP-28) انطلاقاً من التزامها بدعم العمل المناخي العالمي، وما يمثله المؤتمر من محطة مهمة فيه، خاصةً أنه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وتكثف دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي، الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها، بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.

وعقب الإعلان الرسمي عن عقد الدورة الـ28 في دولة الإمارات، تم تكليف فريق قيادي، يتمتع بالخبرة اللازمة، بهدف العمل على نجاح مؤتمر الأطراف، في تقديم النتائج والمخرجات المنشودة بطريقة عملية، تضمن مشاركة كافة الأطراف، وتحقيق نقلة إيجابية في العمل المناخي.