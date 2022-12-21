«العربية» تعرض تقريرًا عن التغيرات المناخية.. 2023 الأكثر حرارة على الإطلاق

استعرضت قناة «العربية» تقريرًا بعنوان «عام 2023 سيكون الأكثر حرارة على الإطلاق.. لا يقارن بالأعوام السابقة»، بعد صدور العديد من التقارير والتوقعات حول وضع العام الجديد التي تؤكد أن القادم أعظم بشأن المناخ، إذ أن العام المقبل يتوقع أن يكون الأكثر حرارة على الإطلاق مقارنة بالأعوام السابقة.

أكثر الأعوام سخونة

وأضاف التقرير أنه بحسب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة فإن العام المقبل سيكون واحدًا من أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق، وتتوقع الأرصاد أن تكون متوسطات الحرارة العالمية أعلى بنحو 1.2 درجة مئوية مما كانت عليه في أوقات ما قبل الثورة الصناعية، وإذا صدقت التوقعات سيكون العام العاشر الذي تصل فيه متوسط درجات الحرارة العالمية إلى درجة مئوية واحدة على الأقل فوق ما كانت عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية ما بين عامي 1850 و1900.

ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم

وأوضح التقرير أنه مع استمرار الزيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا على قدم وساق، من المحتمل أن يكون العام المقبل عامًا بارزًا آخر في سلسلة أكثر الأعوام سخونة على مستوى العالم، فحسب السجلات الحالية يعد عام 2016 أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، وهو العام الذي شهد نمط مناخ «النينو» في المحيط الهادي، وتسببت هذه الظاهرة المعقدة في ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.