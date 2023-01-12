تساقط أمطار على عدد من مدن ومراكز كفر الشيخ اليوم

شهد عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وذلك على بعض المراكز والمدن خاصة الساحلية والمطلة على البحر المتوسط.

تكثيف أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع المدن والأحياء

وكثفت الوحدات المحلية للمراكز والمدن من أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع المدن والأحياء، وإزالة آثار التراكمات الطينية من الشوارع والميادين العامة، وتنفيذ أعمال تمهيد للطرق والشوارع، باستخدام سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية.

توقعات طقس كفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة بكفر الشيخ تُسجل اليوم الخميس العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة، فضلاً عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث من 30 إلى 50%.

رفع حالة الطوارئ استعدادا لموسم الشتاء بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء.