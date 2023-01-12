أبو الغيط يعزي اللبنانيين في وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التعازي إلى اللبنانيين في وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني.

«أبو الغيط» يعزي في فاة رئيس مجلس النواب السابق

وكتب أبو الغيط، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» اليوم الخميس، «أعزي اللبنانيين في وفاة السياسي الكبير ورئيس مجلس النواب السابق ‎حسين الحسيني، ونتذكر بكل تقدير وعرفان دوره المشهود في التوصل لإتفاق ‎(الطائف) الذي ما زال لليوم الركيزة الأساسية للسلم الأهلي في ‎لبنان».