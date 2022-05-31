إصابة أحمد أبو الغيط بكورونا.. ومصدر بالجامعة العربية يؤكد استقرار حالته

قال مصدر في الأمانة العامة للجامعة العربية، إن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أصيب بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام، ويخضع للعلاج في منزله، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن صحيفة الخليج الإماراتية.

حالة أبو الغيط مستقرة

وأشار المصدر إلى أن حالة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مستقرة ويستعيد عافيته بشكل ملحوظ، طبقا لما ذكره الأطباء المعالجون.

وأكد المصدر، أن إصابة الأمين العام لجامعة الدول العربية حالت دون مشاركته في أعمال الدورة 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي عقدت اليوم بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، حيث ألقى كلمته أمامها نيابة عنه السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة.

إصابة أبو الغيط بكورونا تلغي لقائه بالرئيس التونسي

وكان من المقرر أن يلتقي أبو الغيط، على هامش الدورة، الرئيس التونسي قيس سعيد، كما حالت إصابته بـ فيروس كورونا دون قيامه بزيارة كانت مقررة للجزائر، في أعقاب انتهاء زيارته لتونس، ليبحث مع المسؤولين فيها التحضيرات الخاصة بالقمة العربية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.